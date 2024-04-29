В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой, - Reuters

В Организации Объединенных Наций подтвердили использование Россией северокорейских ракет серии Hwasong-11. В частности, их враг применял для удара по Харькову в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, в начале апреля трое наблюдателей за выполнением санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают импорт и экспорт военных технологий в КНДР, отправились в Украину для осмотра обломков ракеты. Они не нашли никаких доказательств того, что ракета была произведена в России.
"Такое местоположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", - написали наблюдатели в докладе, который есть в распоряжении у издания.
Также в докладе они уточнили, что информация Украины свидетельствует о том, что ракета была запущена с территории России.
Напомним, 2 января этого года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
После этого спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии журналистам рассказал, что для атаки враг воспользовался ракетой северокорейского производства.
Военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отмечал, что Россия могли использовать ракету KN-23.
Более детально о северокорейских ракетах - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.