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В ООН підтвердили, що Росія била по Харкову північнокорейською ракетою, - Reuters

Ілюстративне фото: в ООН довели використання Росією північнокорейських ракет (missilethreat csis org)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй підтвердила використання Росією північнокорейських ракет серії Hwasong-11. Зокрема, їх ворог застосовував для удару по Харкову у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, на початку квітня троє спостерігачів за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР, вирушили до України для огляду уламків ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена в Росії.

"Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем російських військ, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", - написали спостерігачі у доповіді, яка є у розпорядженні видання.

Також у доповіді вони уточнили, що інформація України свідчить про те, що ракету було запущено з території Росії.

Удар по Харкову ракетою КНДР

Нагадаємо, 2 січня цього року російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Після цього речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі журналістам розповів, що для атаки ворог скористався ракетою північнокорейського виробництва.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна зазначав, що Росія могли використати ракету KN-23.

Більш детально про північнокорейські ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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