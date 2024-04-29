В ООН підтвердили, що Росія била по Харкову північнокорейською ракетою, - Reuters

За інформацією видання, на початку квітня троє спостерігачів за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР, вирушили до України для огляду уламків ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена в Росії.

"Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем російських військ, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", - написали спостерігачі у доповіді, яка є у розпорядженні видання.

Також у доповіді вони уточнили, що інформація України свідчить про те, що ракету було запущено з території Росії.