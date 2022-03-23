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У НАТО заявили, що втрати російської армії в Україні можуть становити 40 тисяч осіб

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Середа 23 березня 2022 20:25
У НАТО заявили, що втрати російської армії в Україні можуть становити 40 тисяч осіб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У війні з Україною російська армія зазнала найбільших втрат за всю свою історію. У НАТО повідомили, що до 40 тисяч російських військових було вбито, поранено, взято в полон або пропало безвісти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wsj.

Високопоставлений військовий представник НАТО сказав, що організація Північноатлантичного договору розраховує цю цифру на основі інформації, наданої українською владою, та інформації, отриманої з Росії, як офіційно.

За оцінками НАТО, з початку війни було вбито від 7000 до 15000 російських солдатів.

Зазначається, що Росія розпочала свою війну приблизно зі 190 000 солдатів. З того часу ворог перекинув додаткові війська з Чечні, Сирії та інших країн.

Раніше ми повідомляли, що окупанти застосували фосфорні боєприпаси під Києвом.

Також ми писали, що Зеленський віртуально візьме участь у саміті НАТО.

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