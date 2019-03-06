В ООН спростували слова Москалькової про переслідування кримчан Україною

Фото: представник Моніторингової місії ООН Ірина Яковлєва (скріншот відео)

У доповідях Моніторингової місії ООН згадані російським омбудсменом випадки не зафіксовані

У доповідях Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні не зафіксовані випадки переслідування жителів анексованого Криму з боку України, про які раніше повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Про це заявила спеціаліст з комунікацій місії ООН з прав людини в Україні Ірина Яковлєва, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"Ми готуємо публічні доповіді про ситуацію з правами людини як у Криму, так і в Україні в цілому. Туди потрапляє інформація, яку ми могли перевірити відповідно до методології управління Верховного комісара ООН з прав людини та відповідно до міжнародних стандартів. Зараз ті випадки, про які, ймовірно, казала пані Москалькова, у наших доповідях не відображені", - розповіла Яковлєва.

Вона підтвердила, що комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет провела зустріч з Тетяною Москальковою в рамках засідання Ради ООН з прав людини.

"Минулого тижня в Женеві проходило засідання Ради ООН з прав людини. Паралельно цьому засіданню Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет проводить зустрічі з представниками державних органів різних країн. У тому числі за ініціативою пані Москалькової відбулася така зустріч", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що обурена словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової про нібито переслідування Україною жителів анексованого Росією Криму.