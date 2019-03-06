Україна передала Росії списки українців для звільнення

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Крім того, Денісова вимагає від Москалькової список кримчан, яких нібито переслідує влада в Україні

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна передала Російській Федерації списки українських громадян для звільнення у ході обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Денісова також підкреслила, що глибоко обурена словами уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо нібито переслідування Україною жителів анексованого Росією Криму.

"Ця інформація була надана російським омбудсменом під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет та потім розповсюджена ЗМІ. Вона має бути підтверджена або спростована РФ. Чекаю від Тетяни Москалькової список прізвищ тих людей, проти яких за її словами владою України "объявлена буквально охота", - написала омбудсмен.

Вона також підкреслила, що розповсюдження такої інформації без прізвищ не личить статусу уповноваженого з прав людини.

"На відміну від РФ, Україна знає усі прізвища і захищає кожного свого громадянина. Нами передано Росії списки українців для безумовного звільнення та повернення на Батьківщину", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, в кінці лютого Денісова заявила, що Україна готова обміняти 25 росіян на 25 українців найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна направила вже 13 пропозицій із формулами проведення обміну полоненими для повернення українців, яких утримують у Криму і на окупованих територіях Донбасу.

Додамо, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в кінці січня заявила, що Росія знову заблокувала переговори в Мінську про обмін заручниками.