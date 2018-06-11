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ООН оприлюднить дані щодо кількості загиблих та постраждалих на Донбасі за 4 роки

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 22:39
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Дані Місії ООН містять імена та прізвища 90% загиблих громадян за час війни

Моніторингова місія ООН надасть омбудсмену дані щодо кількості загиблих та постраждалих громадян протягом всіх років конфлікту на Сході України. Про це домовились уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова та голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає прес-служба омбудсмена.

Як зазначила Денісова, в Україні на сьогодні не існує єдиного реєстру постраждалих внаслідок конфлікту на Сході громадян. Омбудсмен розповіла, що часто для отримання інформації доводиться писати запити до різних органів влади, або спілкуватися з правозахисниками.

Фрейзер відповіла, що Моніторингова місія ООН має інформацію щодо кількості жертв та постраждалих громадян України за весь період збройного конфлікту на Сході.

Зокрема, Місією ведеться не тільки облік жертв серед військовослужбовців, а й реєстр цивільних осіб, які постраждали внаслідок конфлікту. Це поранені громадяни, сім’ї загиблих, особи, яким потрібна реабілітація.

"Ми хочемо тримати вас в курсі, як союзника в просуванні комплексної політики реабілітації та допомоги цивільним особам, постраждалим в зоні конфлікту. У нас є інформація та свіжа статистика щодо постраждалих. Наші дані містять імена та прізвища 90% загиблих громадян за час війни", -  розповіла голова Моніторингової місії ООН.

Нагадаємо, як повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, на Донбасі у травні 2018 року в результаті обстрілів загинули 11 мирних жителів.

З квітня 2014 на Донбасі зникли або були викрадені до 4 тис. осіб, - правозахисники Міністри "нормандського формату" обговорять введення миротворців на Донбас
Теги публікації: ООН, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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