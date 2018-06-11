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ООН обнародует данные по числу погибших и пострадавших на Донбассе за 4 года

НовостиОбщество    11.06.2018 - 22:39
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Данные Миссии ООН содержат имена и фамилии 90% погибших граждан во время войны

Мониторинговая миссия ООН передаст омбудсмену данные по количеству погибших и пострадавших граждан в течение всех лет вооруженного конфликта на Востоке Украины. Об этом договорились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает пресс-служба омбудсмена.

Как отметила Денисова, в Украине на сегодняшний день не существует единого реестра пострадавших в результате конфликта на Востоке граждан. Омбудсмен рассказала, что часто для получения информации приходится писать запросы в различные органы власти или общаться с правозащитниками.

Фрейзер ответила, что Мониторинговая миссия ООН имеет информацию о количестве жертв и пострадавших граждан Украины за весь период вооруженного конфликта на Востоке.

В частности, Миссией ведется не только учет жертв среди военнослужащих, но и реестр гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта. Это раненные граждане, семьи погибших, личности, которым нужна реабилитация.

"Мы хотим держать вас в курсе, как союзника в продвижении комплексной политики реабилитации и помощи гражданским лицам, пострадавшим в зоне конфликта. У нас есть информация и свежая статистика о пострадавших. Наши данные содержат имена и фамилии 90% погибших граждан во время войны", - рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН.

Напомним, как сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, на Донбассе в мае 2018 года в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей.

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Теги публикации: ООН, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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