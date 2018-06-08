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На Донбасі у травні в результаті обстрілів загинули 11 мирних жителів, - Хуг

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 13:16
Фото: Олександр Хуг (osce.org)
Фото: Олександр Хуг (osce.org)

В результаті обстрілів на Донбасі за місяць поранено 32 мирних жителя

На Донбасі у травні в результаті обстрілів загинули 11 мирних жителів. Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Тwitter.

"Погіршення ситуації з безпекою в травні призвело до 43 підтверджених жертв серед цивільного населення - 11 загиблих і 32 поранених", - повідомив він.

Відзначимо, Хуг до 9 червня 2018 року буде знаходитися з візитом на схід України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 червня 2018 року, поранення отримали четверо українських військових.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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