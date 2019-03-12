В ООН назвали кількість жертв за рік на Донбасі серед цивільних

У 2018 році загинули 55 цивільних

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2018 году зафиксировала 279 жертв на Донбассе среди гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, согласно данным доклада мониторинговой миссии ООН, в 2018 году было зафиксировано 55 погибших и 224 раненых мирных граждан.

"Это вдвое меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", - говорится в докладе.

Также сообщается, что за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все периоды. В частности, погибли двое, еще 11 мужчин и 3 женщины были ранены.

РБК-Украина писало, что за официальным данным ООН, с апреля 2014 до конца 2018 года на Донбассе погибли от 12,8 тыс. до 13 тыс. людей. Из них 4 тыс. - украинские военные, 5,5 тыс. - представители вооруженных формирований, а также 298 пассажиров сбитого рейса MH17 (большинство из погибших - граждане Нидерландов).

Напомним, в начале марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что за пять лет война на Донбассе унесла жизни 13 тыс. украинцев.