В ООН назвали число загиблих і постраждалих внаслідок війни на Донбасі

Всього за час конфлікту частка загиблих і постраждалих серед цивільного населення становить 25-26%

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество жертв конфликта на Донбассе по оценкам Управления верховного комиссара ООН по правам человека насчитывало от 40 до 43 тысяч. Об этом завили в Представительстве ООН в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, из этого числа - 12,8-13 тысяч - погибли (3320 - гражданские, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч представителей вооруженных формирований) 27,5-30 тысяч человек ранены (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских сил и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований).

Всего за время конфликта доля погибших и пострадавших среди гражданского населения, по данным ООН, составляет 25-26%.

"Этот процент изменяется со временем. В 2014 году доля гражданских среди жертв составляла 33-34%, то есть, на одного погибшего гражданского приходилось двое погибших участников боевых действий. В то же время в 2018 году, по оценкам, это количество составляет 10-11%, на одного погибшего гражданского 9-10 погибших участников боевых действий. То же самое можно сказать и о раненых", - указывается в сообщении.

Ранее в МинВОТ сообщали, что на востоке Украины с начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей Донбасса.

Кроме того, по данным ООН, на гуманитарную помощь на востоке Украины ждут 3,8 млн человек. В конце прошлого года в ООН на эти цели было предусмотрено 204 млн долларов. По состоянию на декабрь 2018 года план профинансировано на 37 процентов.