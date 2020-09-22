ООН назвала дискримінацією деякі вимоги при перетині КПВВ на Донбасі

Фото: Матильда Богнер (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)

Моніторингова місія ООН вважає дискримінаційною вимогу встановити додаток "Дій вдома" для громадян, що перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі. Це є дискримінацією до тих людей, які не можуть собі дозволити купити смартфон.

Про це на брифінгу заявила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

"Особи, які в'їжджали на територію, контрольовану урядом, повинні були встановити мобільний додаток" Дій вдома ", що, по суті, було дискримінацією по відношенню до осіб, які не могли собі дозволити смартфони", - сказала Богнер.

Нагадаємо, на контрольовану територію України з ОРДЛО дозволено в'їзд громадянам зі страховим полісом, що покриває витрати на лікування коронавируса. При цьому для проходження самоізоляції громадяни повинні встановити додаток "Дій вдома", якщо такої можливості немає, вони відправляться на обов'язкову обсервацію на два тижні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна поки не планує скасовувати обов'язкову самоізоляцію при перетині КПВВ.