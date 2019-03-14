ООН назвав 2018 найнегативнішим для клімату

2018 рік побив усі рекорди за негативними показниками

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений в истории наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Myseldon.

По его словам, 2018 год побил все рекорды по отрицательным показателям.

"Он стал четвертым самым теплым годом за всю историю наблюдений", - констатировал генсек.

По его словам, в 2018 году все регионы мира испытали климатическую дестабилизацию - "от разрушительных тайфунов на Филиппинах и на юге Китая до экстремальной засухи в Аргентине и Южной Африке".

"Чтобы предотвратить дальнейшие разрушительные последствия нужны быстрые глобальные преобразования. К 2030 году необходимо снизить уровень вредных выбросов в атмосферу на 45% от показателей 2010 года, а к 2050 году нужно достичь нулевых выбросов", - заявил Гутерриш.

Напомним, в конце 2018 года в Брюсселе прошел многотысячный климатический марш, участники которого требовали уменьшения выбросов углекислого газа.

Ранее РБК-Украина писало, что в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН говорится, что в мире необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию.