ООН направила партію гуманітарної допомоги на Донбас

Прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на окупований Донбас пройшли вантажівки з понад 90 тонн товарів медичного призначення і будівельних матеріалів. Також прикордонники відзначили, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі.
За минулу добу КПВВ перетнули 45,2 тисячі осіб і 5,3 тисячі транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі зірвали роботи з розмінування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Українська сторона наполягає на тому, що противник піддає мирних жителів небезпеці.