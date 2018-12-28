ООН направила партію гуманітарної допомоги на Донбас

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Прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на окупований Донбас пройшли вантажівки з понад 90 тонн товарів медичного призначення і будівельних матеріалів. Також прикордонники відзначили, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі.

За минулу добу КПВВ перетнули 45,2 тисячі осіб і 5,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10110 осіб і 1100 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10360 осіб і 1660 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9160 осіб і 1565 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4475 осіб і 965 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10990 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі зірвали роботи з розмінування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Українська сторона наполягає на тому, що противник піддає мирних жителів небезпеці.