ООН направила партию гуманитарной помощи на Донбасс

Пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что вчера через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проследовали грузовики с более 90 тонн товаров медицинского назначения и строительных материалов. АТкже пограничники отметили, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме.
За минувшие сутки КПВВ пересекли 45,2 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе сорвали работы по разминированию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Украинская сторона настаивает на том, что противник подвергает мирных жителей опасности.