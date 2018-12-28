ООН направила партию гуманитарной помощи на Донбасс

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Пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проследовали грузовики с более 90 тонн товаров медицинского назначения и строительных материалов. АТкже пограничники отметили, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 45,2 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10110 человек и 1100 транспортных средств;

"Марьинка" - 10360 человек и 1660 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9160 человек и 1565 транспортных средств;

"Гнутово" - 4475 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10990 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе сорвали работы по разминированию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Украинская сторона настаивает на том, что противник подвергает мирных жителей опасности.