ООН направила черговий гуманітарний конвой на Донбасс

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передало гуманітарний конвой на окупований Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували три вантажівки з гуманітарною допомогою.

Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено меблі, спортивний інвентар та побутові товари загальною вагою 24,635 тонни.

Нагадаємо, раніше на Донбас направили 19 вантажівок гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Всього ООН запросила 162 млн доларів на надання необхідної гуманітарної допомоги для 2,3 млн осіб. На сьогоднішній день донори надали 82 млн дол з необхідної суми.

Раніше повідомлялося, що наступного року уряд Німеччини надасть 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним жителям Донбасу.