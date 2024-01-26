ООН не может установить находились ли на борту сбитого Ил-76 украинские пленные

Организация Объединенных Наций (ООН) не может установить находились ли на борту сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН 25 января.

Она напомнила, что по данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. И добавила, что по данным Киева, самолет мог перевозить ракеты для российской военной системы.

Дикарло напомнила, что Украина призвала к проведению международного расследования инцидента.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", - сказала замгенсека ООН.

По словам Дикарло, в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на опасную траекторию войны. Она выразила обеспокоенность ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

24 января в Корочанском районе Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

Однако в РФ утверждают, что на самолете якобы находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что на 24 января действительно был запланирован обмен пленными. Однако не подтвердили информацию РФ о пребывании в самолете украинских пленных.

СБУ возбудила уголовное производство по факту катастрофы. Расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Россия созвала на 25 января заседание Совета Безопасности ООН из-за катастрофы самолета.

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