В ООН готовы присоединиться к гуманитарной помощи в Курской области, однако есть нюанс

Что предшествовало

Напомним, вчера, 16 сентября, Министерство иностранных дел Украины обратилось в ООН с просьбой присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области и направило официальную ноту.

Также МИД Украины обратился в Международный Комитет Красного Креста с призывом мониторить соблюдение норм международного гуманитарного права на подконтрольных территориях согласно Женевской конвенции 1949 года.

В ведомстве отметили, что Украина подтверждает готовность сотрудничать с ООН и МККК для эффективного оказания помощи населению Курской области и мониторинга гуманитарной ситуации.

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