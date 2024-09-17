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В ООН готовы присоединиться к гуманитарной помощи в Курской области, однако есть нюанс

Фото: в ООН готовы присоединиться к гуманитарной помощи в Курской области, однако есть нюанс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Организация Объединенных Наций (ООН) готова присоединиться к гуманитарной помощи гражданским в Курской области. Однако для этого нужно разрешение России.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Дюжаррик прокомментировал приглашение МИД Украины для представителей ООН и Международного комитета Красного Креста на подконтрольную Украине территорию Курской области для "мер гуманитарного реагирования".

По его словам, представители ООН готовы прибыть на территорию Курской области. Но чтобы это сделать, организации нужно разрешение России.

Отметим, что в Красном кресте на приглашение Украины пока не отреагировали.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 16 сентября, Министерство иностранных дел Украины обратилось в ООН с просьбой присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области и направило официальную ноту.

Также МИД Украины обратился в Международный Комитет Красного Креста с призывом мониторить соблюдение норм международного гуманитарного права на подконтрольных территориях согласно Женевской конвенции 1949 года.

В ведомстве отметили, что Украина подтверждает готовность сотрудничать с ООН и МККК для эффективного оказания помощи населению Курской области и мониторинга гуманитарной ситуации.

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