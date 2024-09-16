Украина, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области, придерживается всех норм международного гуманитарного права и прав человека. В контексте боевых действий украинские военные демонстрируют высокий уровень профессионализма, обеспечивая защиту гражданского населения в соответствии с международными обязательствами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что с начала Курской операции Силы обороны Украины гарантировали гуманитарную помощь жителям, возможность выезда из районов боевых действий и удовлетворения их основных потребностей.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины обратилось к Организации Объединенных Наций с просьбой присоединиться к гуманитарному реагированию в регионе и направило официальную ноту.

Также МИД Украины обратилось к Международному Комитету Красного Креста с призывом мониторить соблюдение норм международного гуманитарного права на подконтрольных территориях согласно Женевской конвенции 1949 года.

Украина подтверждает готовность сотрудничать с ООН и МККК для эффективного оказания помощи населению Курской области и мониторинга гуманитарной ситуации.