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Украина призвала ООН и МККК присоединиться к гуманитарной помощи в Курской области

Понедельник 16 сентября 2024 12:53
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Украина призвала ООН и МККК присоединиться к гуманитарной помощи в Курской области Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области, придерживается всех норм международного гуманитарного права и прав человека. В контексте боевых действий украинские военные демонстрируют высокий уровень профессионализма, обеспечивая защиту гражданского населения в соответствии с международными обязательствами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что с начала Курской операции Силы обороны Украины гарантировали гуманитарную помощь жителям, возможность выезда из районов боевых действий и удовлетворения их основных потребностей.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины обратилось к Организации Объединенных Наций с просьбой присоединиться к гуманитарному реагированию в регионе и направило официальную ноту.

Также МИД Украины обратилось к Международному Комитету Красного Креста с призывом мониторить соблюдение норм международного гуманитарного права на подконтрольных территориях согласно Женевской конвенции 1949 года.

Украина подтверждает готовность сотрудничать с ООН и МККК для эффективного оказания помощи населению Курской области и мониторинга гуманитарной ситуации.

Бои в Курской области

Наступательная операция ВСУ в Курской области продолжается уже более месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов, включая город Суджа.

Президент Владимир Зеленский говорил, что операция ВСУ в Курской области идет по плану.

Ранее ОТУ "Северск" сообщал, что количество российских военных на Курском направлении возросло до 45 тысяч оккупантов.

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