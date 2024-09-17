UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ООН готові долучитися до гуманітарної допомоги в Курській області, однак є нюанс

Фото: в ООН готові долучитися до гуманітарної допомоги в Курській області, однак є нюанс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова долучитися до гуманітарної допомоги цивільним у Курській області. Однак для цього потрібен дозвіл Росії.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Дюжаррік прокоментував запрошення МЗС України для представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста на підконтрольну Україні територію Курської області для "заходів гуманітарного реагування".

За його словами, представники ООН готові прибути на територію Курської області. Але щоб це зробити, організації потрібен дозвіл Росії.

Зазначимо, що у Червоному хресті на запрошення України поки не відреагували.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 16 вересня, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із проханням долучитися до гуманітарного реагування у Курській області та направило офіційну ноту.

Також МЗС України звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом моніторити дотримання норм міжнародного гуманітарного права на підконтрольних територіях згідно з Женевською конвенцією 1949 року.

У відомстві зазначили, що Україна підтверджує готовність співпрацювати з ООН та МКЧХ для ефективного надання допомоги населенню Курської області та моніторингу гуманітарної ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНГуманітарна допомогаКурська областьВійна в Україні