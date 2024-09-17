В ООН готові долучитися до гуманітарної допомоги в Курській області, однак є нюанс

Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова долучитися до гуманітарної допомоги цивільним у Курській області. Однак для цього потрібен дозвіл Росії.
Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Дюжаррік прокоментував запрошення МЗС України для представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста на підконтрольну Україні територію Курської області для "заходів гуманітарного реагування".
За його словами, представники ООН готові прибути на територію Курської області. Але щоб це зробити, організації потрібен дозвіл Росії.
Зазначимо, що у Червоному хресті на запрошення України поки не відреагували.
Нагадаємо, вчора, 16 вересня, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із проханням долучитися до гуманітарного реагування у Курській області та направило офіційну ноту.
Також МЗС України звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом моніторити дотримання норм міжнародного гуманітарного права на підконтрольних територіях згідно з Женевською конвенцією 1949 року.
У відомстві зазначили, що Україна підтверджує готовність співпрацювати з ООН та МКЧХ для ефективного надання допомоги населенню Курської області та моніторингу гуманітарної ситуації.
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