Фото: в ООН готовы присоединиться к гуманитарной помощи в Курской области, однако есть нюанс (Getty Images)

Организация Объединенных Наций (ООН) готова присоединиться к гуманитарной помощи гражданским в Курской области. Однако для этого нужно разрешение России.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Дюжаррик прокомментировал приглашение МИД Украины для представителей ООН и Международного комитета Красного Креста на подконтрольную Украине территорию Курской области для "мер гуманитарного реагирования". По его словам, представители ООН готовы прибыть на территорию Курской области. Но чтобы это сделать, организации нужно разрешение России. Отметим, что в Красном кресте на приглашение Украины пока не отреагировали.