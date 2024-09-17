В ООН готові долучитися до гуманітарної допомоги в Курській області, однак є нюанс

Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова долучитися до гуманітарної допомоги цивільним у Курській області. Однак для цього потрібен дозвіл Росії.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Дюжаррік прокоментував запрошення МЗС України для представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста на підконтрольну Україні територію Курської області для "заходів гуманітарного реагування".

За його словами, представники ООН готові прибути на територію Курської області. Але щоб це зробити, організації потрібен дозвіл Росії.

Зазначимо, що у Червоному хресті на запрошення України поки не відреагували.