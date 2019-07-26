ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ООН доставила ще одну партію гумдопомоги на Донбас

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 10:15
ООН доставила ще одну партію гумдопомоги на Донбас
Іллюстративне фото (Уніан)

Для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн

Через КПВВ "Новотроїцьке" на Донбас прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн.

РБК-Україна писало, що 19 липня ООН доставила ще одну партію гумдопомоги на Донбас. Від Організації Об'єднаних Націй на Донбас поїхали будівельні матеріали та медичне обладнання загальною вагою 104 тонни на 7 вантажівках.

Зазначимо, три місяці тому через КПВВ "Новотроїцьке" вісім вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 160 тонн гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Також в середині березня Червоний Хрест доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. А саме місцевим жителям доставили продуктові набори, товари медичного і сільськогосподарського призначення загальною вагою 180 тонн.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.

На Донбасі не дотрималися перемир'я, поранений військовий Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
Новини України ДонецькООНГуманітарна допомогаДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся