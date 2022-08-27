РФ може готувати провокацію на "перший дзвоник" в одному з захоплених міст Донецької області

РФ може готувати провокацію на 1 вересня в школах захоплених міст Донецької області в контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти всі школи зокрема Донецької області під озброєну охорону в день першого дзвоника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Я б на місці батьків щонайменш проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат", - сказав він.

На думку Андрющенка, це навіть не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в однієї зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст.