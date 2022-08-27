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РФ може готувати провокацію на "перший дзвоник" в одному з захоплених міст Донецької області

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Донбас, Субота 27 серпня 2022 15:55
РФ може готувати провокацію на "перший дзвоник" в одному з захоплених міст Донецької області Фото: РФ може готувати провокацію на "перший дзвінок" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ може готувати провокацію на 1 вересня в школах захоплених міст Донецької області в контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти всі школи зокрема Донецької області під озброєну охорону в день першого дзвоника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Я б на місці батьків щонайменш проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат", - сказав він.

На думку Андрющенка, це навіть не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в однієї зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст.

Як повідомлялось, просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада. Вона наказує армії йти по п'ять кілометрів в день, а окупанти ледве рухаються по 100 метрів за добу.

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