Обновленный Кабмин провел первое заседание: Свириденко раскрыла детали

"Первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - написала глава правительства.

По ее словам, такие планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Рады. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.

Свириденко обратила внимание, что у нее уже есть позитивный опыт работы с экономическим комитетом и она рассчитывает на такое же конструктивное взаимодействие с другими комитетами.

Премьер обратила внимание, что новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.