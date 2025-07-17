Обновленный Кабмин провел первое заседание: Свириденко раскрыла детали

Кабинет министров впервые провел заседание в новом составе. Каждому министру поручили разработать конкретный план действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Facebook.
"Первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - написала глава правительства.
По ее словам, такие планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Рады. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.
Свириденко обратила внимание, что у нее уже есть позитивный опыт работы с экономическим комитетом и она рассчитывает на такое же конструктивное взаимодействие с другими комитетами.
Премьер обратила внимание, что новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.
Напомним, сегодня, 17 июля, Верховная Рада назначила новым премьером Юлию Свириденко.
Согласно решению парламента, министром обороны стал Денис Шмыгаль, а Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел.
Обновление Кабмина коснулось и других министерств. Некоторые ведомства были объединены, а Минединства - ликвидировано.
Детальнее о перестановке в Кабмине - в материале РБК-Украина.
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