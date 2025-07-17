Оновлений Кабмін провів перше засідання: Свириденко розкрила деталі

Кабінет міністрів вперше провів засідання в новому складі. Кожному міністру доручили розробити конкретний план дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко у Facebook.
"Перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має в максимально короткі терміни визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - написала глава уряду.
За її словами, такі плани будуть представлені публічно. Також їх обговорюватимуть із профільними комітетами Ради. Після цього міністри повинні будуть регулярно звітувати.
Свириденко звернула увагу, що в неї вже є позитивний досвід роботи з економічним комітетом і вона розраховує на таку саму конструктивну взаємодію з іншими комітетами.
Прем'єр звернула увагу, що новий уряд - один із найменших за кількістю міністрів за всю історію.
Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, Верховна Рада призначила новим прем'єром Юлію Свириденко.
Згідно з рішенням парламенту, міністром оборони став Денис Шмигаль, а Андрій Сибіга зберіг посаду міністра закордонних справ.
Оновлення Кабміну торкнулося й інших міністерств. Деякі відомства було об'єднано, а Мінєдності - ліквідовано.
Детальніше про перестановки в Кабміні - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.