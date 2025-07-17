Оновлений Кабмін провів перше засідання: Свириденко розкрила деталі

"Перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має в максимально короткі терміни визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - написала глава уряду.

За її словами, такі плани будуть представлені публічно. Також їх обговорюватимуть із профільними комітетами Ради. Після цього міністри повинні будуть регулярно звітувати.

Свириденко звернула увагу, що в неї вже є позитивний досвід роботи з економічним комітетом і вона розраховує на таку саму конструктивну взаємодію з іншими комітетами.

Прем'єр звернула увагу, що новий уряд - один із найменших за кількістю міністрів за всю історію.