ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обновлена карта боевых действий: оккупантам не удается закрепиться в Павловке

Новина українською →
Воскресенье 20 ноября 2022 00:50
Обновлена карта боевых действий: оккупантам не удается закрепиться в Павловке Фото: российские оккупанты не могут закрепиться в Павловке (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области около Угледара украинские военные продолжают держать оборону Павловки, и российским оккупантам не удалось закрепиться в северной части населенного пункта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

Обновленная ситуация на Донбассе 19 ноября

По данным ресурса, на Авдеевском отрезке фронта "неизвестная ситуация" в н.п. Новомихайловка. В Павловке продолжаются уличные бои - захватчики пытаются вести штурмы с северной части села.

На Бахмутском отрезке российские оккупанты пробуют активизировать резервы для штурма южных и восточных окраин города.

Обновлена карта боевых действий: оккупантам не удается закрепиться в ПавловкеОбновлена карта боевых действий: оккупантам не удается закрепиться в Павловке

На Сватовском направлении Луганской области продолжаются штурмовые действия - продвигаются бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ, которых враг пытается сдержать на севере н.п. Куземовка.

Интервенты выложили в сети видео удара по украинским военным из ТОС-1А (тяжелая огнеметная система "Солнцепек") в том районе, с указанием бригады.

Обновлена карта боевых действий: оккупантам не удается закрепиться в Павловке

Ситуация на других направлениях

На севере Украины, на Запорожском и Таврическом отрезках фронта - ситуация без изменений.

Нет активных действий с обеих сторон, происходят точечные штурмы. На ресурсе отмечают, что в целом фронт стал.

Ранее сообщалось, что РФ, вероятно, перебросит свои войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.

Напомним, что за последние сутки, 18 ноября, украинские защитники отразили 6 атак россиян на Донбассе, а авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе