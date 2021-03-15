ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Школи Одеси перевели 5-11 класи на дистанційку

Новость на русском → Одеса, Понеділок 15 березня 2021 14:15
Школи Одеси перевели 5-11 класи на дистанційку Фото: старшокласники в Одесі пішли на дистанційку (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: РБК-Україна

Школи Одеси через ситуацію з коронавірусом з 15 березня перевели учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. Поки невідомо, скільки триватиме така міра.

Про це засіданні оперативного штабу Одеської міськради заявила заступник директора місцевого департаменту освіти і науки Ірина Столбова.

"Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання до особливого розпорядження, а учні 1-4 класів продовжують навчання з чітким дотриманням протиепідемічних заходів", - заявила Столбова.

Крім того, одеським школам рекомендовано піти весняні канікули з 22 по 26 березня. Раніше також повідомлялося, що учні молодших класів в Одесі теж зможуть навчатися дистанційно, якщо буде відповідне бажання у їхніх батьків.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у Львові потрібно посилити карантин, не чекаючи попадання до "червоної зони" карантину. Зокрема, школи необхідно перевести на дистанційну форму навчання. Пропозицію міністра підтримав мер Андрій Садовий.

До цього в семи областях України дітей перевели на дистанційне навчання через зростання захворюваності на коронавірус. Крім того, в регіонах зі складною ситуацією рекомендували школам піти на весняні канікули вже з 15 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Одеса школа Карантин
NEWS
"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі
"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"