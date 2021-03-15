Школи Одеси перевели 5-11 класи на дистанційку

Школи Одеси через ситуацію з коронавірусом з 15 березня перевели учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. Поки невідомо, скільки триватиме така міра.

Про це засіданні оперативного штабу Одеської міськради заявила заступник директора місцевого департаменту освіти і науки Ірина Столбова.

Крім того, одеським школам рекомендовано піти весняні канікули з 22 по 26 березня. Раніше також повідомлялося, що учні молодших класів в Одесі теж зможуть навчатися дистанційно, якщо буде відповідне бажання у їхніх батьків.

"Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання до особливого розпорядження, а учні 1-4 класів продовжують навчання з чітким дотриманням протиепідемічних заходів", - заявила Столбова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у Львові потрібно посилити карантин, не чекаючи попадання до "червоної зони" карантину. Зокрема, школи необхідно перевести на дистанційну форму навчання. Пропозицію міністра підтримав мер Андрій Садовий.

До цього в семи областях України дітей перевели на дистанційне навчання через зростання захворюваності на коронавірус. Крім того, в регіонах зі складною ситуацією рекомендували школам піти на весняні канікули вже з 15 березня.