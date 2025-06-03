Онлайн-мобилизацию запустили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск: как это работает

В ВСУ теперь можно присоединиться онлайн. 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
1 центр рекрутинга - это специализированное подразделение Сухопутных войск ВС Украины, которое занимается:
Его главная цель - перевести процесс вступления в армию на современные рельсы, чтобы обеспечить оперативность, удобство и прозрачность каждому желающему присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.
На официальной онлайн-платформе Центра можно подать заявку в конкретную воинскую часть всего за несколько минут. Сервис ориентирован как на тех, кто никогда не служил, так и на опытных военных, которые хотят снова стать в ряды ВСУ.
Для этого нужно:
После подачи заявки рекрутер позвонит вам или отправит сообщение и разъяснит дальнейшие шаги.
Платформа lfrecruiting.com.ua создана для широкого круга желающих:
Для большинства подразделений доступны должности как в боевых частях, так и в тыловых, в зависимости от навыков и физического состояния кандидата. Узнать больше информации о должностях можно на официальном телеграмм-канале https://t.me/lfrecruiting, где Центр публикует интересные и информативные видеоматериалы.
Преимущества такого подхода:
Сайт lfrecruiting.com.ua - официальная платформа Министерства обороны Украины, разработанная в партнерстве с военными подразделениями. Данные пользователей защищены, а доступ имеют только уполномоченные рекрутеры. Вся деятельность согласована с Генеральным штабом ВСУ.
Поэтому заполнение анкеты не обязывает вас к немедленному вступлению в армию, но позволяет получить всю необходимую информацию и подготовиться к следующим этапам.
В 1 центре рекрутинга в Сухопутные войска ВСУ отмечают, что в ситуации, когда на карту поставлено существование Украины как государства, важно действовать. Тех, кто готов защищать страну, призывают не медлить. Кроме того, онлайн-рекрутинг позволяет выбрать свою бригаду, своих собратьев и свою историю в составе ВСУ.
Напомним, до 5 июня 2025 года мужчины в возрасте 25-60 лет, которых ранее признали "ограниченно годными" к службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Если этого не сделать вовремя - грозит штраф до 25 500 гривен и возможность быть внесенным в розыск. Это связано с новым законом, который отменил понятие "ограниченно годный".
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