Онлайн-мобилизацию запустили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск: как это работает

Что такое 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

1 центр рекрутинга - это специализированное подразделение Сухопутных войск ВС Украины, которое занимается:

информационной кампанией по службе в армии;

привлечением добровольцев в конкретные боевые подразделения;

сопровождением кандидатов на всех этапах рекрутинга;

налаживанием прозрачной коммуникации между военными частями и обществом.

Его главная цель - перевести процесс вступления в армию на современные рельсы, чтобы обеспечить оперативность, удобство и прозрачность каждому желающему присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.

Сайт lfrecruiting.com.ua: как он работает

На официальной онлайн-платформе Центра можно подать заявку в конкретную воинскую часть всего за несколько минут. Сервис ориентирован как на тех, кто никогда не служил, так и на опытных военных, которые хотят снова стать в ряды ВСУ.

Для этого нужно:

перейти на страницу с перечнем бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;

выбрать часть, которая вам подходит (например, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр и т.д.);

нажать кнопку "Подать заявку";

заполнить анкету с базовыми данными (имя, возраст, город, номер телефона).

После подачи заявки рекрутер позвонит вам или отправит сообщение и разъяснит дальнейшие шаги.

Кому подходит такая форма набора

Платформа lfrecruiting.com.ua создана для широкого круга желающих:

военнообязанных, которые готовы проходить службу по мобилизации или контракту;

молодежи до 25 лет, которые стремятся присоединиться к Силам обороны Украины по проекту "Контракт 18-24";

ветеранов, которые хотят вернуться к службе в боевых бригадах;

добровольцев, которые еще не служили, но имеют высокую мотивацию;

специалистов (медиков, водителей, операторов дронов, связистов и т.д.).

Для большинства подразделений доступны должности как в боевых частях, так и в тыловых, в зависимости от навыков и физического состояния кандидата. Узнать больше информации о должностях можно на официальном телеграмм-канале https://t.me/lfrecruiting, где Центр публикует интересные и информативные видеоматериалы.

Преимущества такого подхода:

выбор части по собственному усмотрению,

прямой контакт с бригадой,

возможность напрямую задавать вопросы и сразу получить ответы на них;

ускоренное прохождение ВВК в Киеве и психологических тестов;

прозрачность процесса.

Возможные риски

Сайт lfrecruiting.com.ua - официальная платформа Министерства обороны Украины, разработанная в партнерстве с военными подразделениями. Данные пользователей защищены, а доступ имеют только уполномоченные рекрутеры. Вся деятельность согласована с Генеральным штабом ВСУ.

Поэтому заполнение анкеты не обязывает вас к немедленному вступлению в армию, но позволяет получить всю необходимую информацию и подготовиться к следующим этапам.

В 1 центре рекрутинга в Сухопутные войска ВСУ отмечают, что в ситуации, когда на карту поставлено существование Украины как государства, важно действовать. Тех, кто готов защищать страну, призывают не медлить. Кроме того, онлайн-рекрутинг позволяет выбрать свою бригаду, своих собратьев и свою историю в составе ВСУ.