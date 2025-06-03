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Онлайн-мобилизацию запустили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск: как это работает

Фото: 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В ВСУ теперь можно присоединиться онлайн. 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Что такое 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

1 центр рекрутинга - это специализированное подразделение Сухопутных войск ВС Украины, которое занимается:

  • информационной кампанией по службе в армии;
  • привлечением добровольцев в конкретные боевые подразделения;
  • сопровождением кандидатов на всех этапах рекрутинга;
  • налаживанием прозрачной коммуникации между военными частями и обществом.

Его главная цель - перевести процесс вступления в армию на современные рельсы, чтобы обеспечить оперативность, удобство и прозрачность каждому желающему присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.

Сайт lfrecruiting.com.ua: как он работает

На официальной онлайн-платформе Центра можно подать заявку в конкретную воинскую часть всего за несколько минут. Сервис ориентирован как на тех, кто никогда не служил, так и на опытных военных, которые хотят снова стать в ряды ВСУ.

Для этого нужно:

  • перейти на страницу с перечнем бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;
  • выбрать часть, которая вам подходит (например, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр и т.д.);
  • нажать кнопку "Подать заявку";
  • заполнить анкету с базовыми данными (имя, возраст, город, номер телефона).

После подачи заявки рекрутер позвонит вам или отправит сообщение и разъяснит дальнейшие шаги.

Кому подходит такая форма набора

Платформа lfrecruiting.com.ua создана для широкого круга желающих:

  • военнообязанных, которые готовы проходить службу по мобилизации или контракту;
  • молодежи до 25 лет, которые стремятся присоединиться к Силам обороны Украины по проекту "Контракт 18-24";
  • ветеранов, которые хотят вернуться к службе в боевых бригадах;
  • добровольцев, которые еще не служили, но имеют высокую мотивацию;
  • специалистов (медиков, водителей, операторов дронов, связистов и т.д.).

Для большинства подразделений доступны должности как в боевых частях, так и в тыловых, в зависимости от навыков и физического состояния кандидата. Узнать больше информации о должностях можно на официальном телеграмм-канале https://t.me/lfrecruiting, где Центр публикует интересные и информативные видеоматериалы.

Преимущества такого подхода:

  • выбор части по собственному усмотрению,
  • прямой контакт с бригадой,
  • возможность напрямую задавать вопросы и сразу получить ответы на них;
  • ускоренное прохождение ВВК в Киеве и психологических тестов;
  • прозрачность процесса.

Возможные риски

Сайт lfrecruiting.com.ua - официальная платформа Министерства обороны Украины, разработанная в партнерстве с военными подразделениями. Данные пользователей защищены, а доступ имеют только уполномоченные рекрутеры. Вся деятельность согласована с Генеральным штабом ВСУ.

Поэтому заполнение анкеты не обязывает вас к немедленному вступлению в армию, но позволяет получить всю необходимую информацию и подготовиться к следующим этапам.

В 1 центре рекрутинга в Сухопутные войска ВСУ отмечают, что в ситуации, когда на карту поставлено существование Украины как государства, важно действовать. Тех, кто готов защищать страну, призывают не медлить. Кроме того, онлайн-рекрутинг позволяет выбрать свою бригаду, своих собратьев и свою историю в составе ВСУ.

Напомним, до 5 июня 2025 года мужчины в возрасте 25-60 лет, которых ранее признали "ограниченно годными" к службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Если этого не сделать вовремя - грозит штраф до 25 500 гривен и возможность быть внесенным в розыск. Это связано с новым законом, который отменил понятие "ограниченно годный".

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