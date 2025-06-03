Онлайн-мобілізацію запустили у 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ: як це працює

Що таке 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

1 центр рекрутингу — це спеціалізований підрозділ Сухопутних військ ЗС України, який займається:

інформаційною кампанією щодо служби в армії;

залученням добровольців до конкретних бойових підрозділів;

супроводом кандидатів на всіх етапах рекрутингу;

налагодженням прозорої комунікації між військовими частинами та суспільством.

Його головна мета - перевести процес вступу до війська на сучасні рейки, щоб забезпечити оперативність, зручність і прозорість кожному охочому долучитися до боротьби з російськими окупантами.

Сайт lfrecruiting.com.ua: як він працює

На офіційній онлайн-платформі Центру можна подати заявку до конкретної військової частини всього за кілька хвилин. Сервіс орієнтований як на тих, хто ніколи не служив, так і на досвідчених військових, які хочуть знову стати до лав ЗСУ.

Для цього потрібно:

перейти на сторінку з переліком бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;

обрати частину, яка вам підходить (наприклад, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр тощо);

натиснути кнопку "Подати заявку";

заповнити анкету з базовими даними (ім’я, вік, місто, номер телефону).

Після подання заявки рекрутер зателефонує вам або відправить повідомлення та роз’яснить подальші кроки.

Кому підходить така форма набору

Платформа lfrecruiting.com.ua створена для широкого кола охочих:

військовозобов’язаних, які готові проходити службу за мобілізацією або контрактом;

молоді до 25 років, які прагнуть долучитися до Сил оборони України за проєктом "Контракт 18-24";

ветеранів, які хочуть повернутися до служби у бойових бригадах;

добровольців, які ще не служили, але мають високу мотивацію;

спеціалістів (медиків, водіїв, операторів дронів, зв’язківців тощо).

Для більшості підрозділів доступні посади як у бойових частинах, так і в тилових, залежно від навичок і фізичного стану кандидата. Дізнатися більше інформації про посади можна на офіційному телеграм-каналі https://t.me/lfrecruiting, де Центр публікує цікаві та інформативні відеоматеріали.

Переваги такого підходу:

вибір частини на власний розсуд,

прямий контакт із бригадою,

можливість напряму поставити питання та одразу отримати відповіді на них;

пришвидшене проходження ВЛК в Києві та психологічних тестів;

прозорість процесу.

Можливі ризики

Сайт lfrecruiting.com.ua - офіційна платформа Міністерства оборони України, розроблена у партнерстві з військовими підрозділами. Дані користувачів захищені, а доступ мають лише уповноважені рекрутери. Вся діяльність узгоджена з Генеральним штабом ЗСУ.

Тому заповнення анкети не зобов’язує вас до негайного вступу до війська, але дозволяє отримати всю необхідну інформацію та підготуватися до наступних етапів.

У 1 центрі рекрутингу до Сухопутних військ ЗСУ наголошують, що у ситуації, коли на карту поставлено існування України як держави, важливо діяти. Тих, хто готовий захищати країну, закликають не зволікати. Крім того, онлайн-рекрутинг дозволяє обрати свою бригаду, своїх побратимів і свою історію в складі ЗСУ.