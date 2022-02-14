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Підвищення зарплат в армії. Законопроєкт розглянуть цього тижня, - Арахамія

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 20:39
Підвищення зарплат в армії. Законопроєкт розглянуть цього тижня, - Арахамія Фото: Рада розгляне законопроєкт про підвищення зарплат в армії на цьому тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада розгляне законопроєкт про підвищення зарплат військовим на цьому тижні. Гроші планується взяти за рахунок перерозподілу доходів бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамию.

"Обговорювали законопроєкти. Перше, це підвищення зарплат в армії. Ми обговорювали, як це реалізувати якомога швидше. Думаю, проголосуємо на цьому тижні в першому читанні", - сказав Арахамія після засідання фракції.

За його словами, гроші на підвищення зарплати військовим планується взяти за рахунок перерозподілу. Частина коштів, зазначив він, будуть отримані з інфраструктури, а іншу - з підвищення ренти на видобуток газу.

"Ми внесли до Кабінету міністрів законопроєкт про підвищення ренти на газ", - додав глава фракції.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовослужбовцям.

Відзначимо, в середині січня цього року військовим льотчикам Збройних сил України підвищили заробітну плату.

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Слуга народа Давид Арахамія Верховна рада
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