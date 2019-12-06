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Онищенко у німецькій в'язниці чекає на рішення про екстрадицію

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 03:01
Онищенко у німецькій в'язниці чекає на рішення про екстрадицію
Фото: Олександр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Колишнього нардепа підозрюють в організації схеми розкрадання грошей під час газовидобування

Колишній депутат Верховної ради Олександр Онищенко чекатиме на рішення про екстрадицію до України у німецькій в'язниці. Про це передає DW.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Вищий земельний суд Ольденбурга - він видав ордер на екстрадиційний арешт.

Також відомо, що у генеральній прокуратурі Ольденбурга наразі чекають на правову позицію адвокатів Олександра Онищенка. Після цього суд вирішуватиме, чи видавати затриманого правоохоронним органам України.

"Тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції у прокуратурі прогнозувати не беруться. Водночас про вихід Онищенка з в’язниці під заставу поки не йдеться", - пише DW про відповідь прокуратури на відповідний інформаційний запит.

В Україні Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання грошей під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, 29 листопада колишнього народного депутата Олександра Онищенка затримали в Німеччині за запитом Національного антикорупційного бюро України.

Онищенко фігурує в кримінальній справі про організацію так званих "газових схем" під час перебування народним депутатом. У липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, проте Онищенко зник за кордоном. Восени цього року він програв усі судові процеси в Іспанії, іспанська влада винесла рішення про його екстрадицію.

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