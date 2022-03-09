"Вони не бачать у нас рівних": Зеленський про країни, які не підтримують членство України в ЄС

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо країн, які не підтримують вступ України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для німецького видання Bild.
"Уряди, які не підтримують наше членство в ЄС, вказують на реформи, які ще мають відбутися. Вони не бачать у нас рівних. У мене ще багато запитань без відповідей", - сказав Зеленський.
Які країни не підтримують членство України в ЄС
Нещодавно кілька країн Європейського Союзу виступили проти того, щоб надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Проти такої ініціативи виступили Німеччина і Нідерланди.
Тим не менш, 7 березня було прийнято рішення розпочати процедуру розгляду заявок щодо членства України в ЄС.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників США.
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