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Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі: що відомо

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Середа 09 березня 2022 21:19
Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі: що відомо Фото: Володимир Зеленський (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський в середу 9 березня вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників США.

Про це президент повідомив у Twitter.

"У складний час уперше поспілкувався зі спікером Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство у міжнародному тиску на РФ", - написав він.

Президент додав, що він поінформував пані Пелосі про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Також вони обговорили подальші кроки на підтримку.

Раніше повідомлялося, що Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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