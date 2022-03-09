Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі: що відомо
Фото: Володимир Зеленський (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Володимир Зеленський в середу 9 березня вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників США.
Про це президент повідомив у Twitter.
"У складний час уперше поспілкувався зі спікером Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство у міжнародному тиску на РФ", - написав він.
Президент додав, що він поінформував пані Пелосі про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Також вони обговорили подальші кроки на підтримку.
Раніше повідомлялося, що Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.
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