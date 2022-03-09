Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі: що відомо

Про це президент повідомив у Twitter .

"У складний час уперше поспілкувався зі спікером Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство у міжнародному тиску на РФ", - написав він.

Президент додав, що він поінформував пані Пелосі про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Також вони обговорили подальші кроки на підтримку.