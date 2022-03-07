ЄС погодився розглянути заявку України
В ЄС погодилися розглянути заявку України на членство. Також депутати погодилися розглянути заявки на вступ інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Повідомляється, що ЄС погодився почати процес розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство.
Таке рішення було прийнято в понеділок, 7 березня. Представники країн-членів Євросоюзу відкрили тривалу процедуру розгляду заявок, надісланих Україною, Грузією та Молдовою, на вступ до ЄС.
Раніше кілька країн ЄС виступили проти того, щоб надати Україні країни-кандидата на членство в ЄС. Німеччина, Нідерланди та інші країни захотіли спочатку, щоб Єврокомісія висловила свою думку про готовність України до процесу набуття членства.
Також дипломати підкреслили, що хотіли б зосередиться на наданні практичної підтримки України та припинення війни, а не на тому, що почати процес, які може затягнутися на довгі роки.
А от інші учасники дискусій впевнені, що для лідерів ЄС було б символічно важливо підтримати заявку України.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата.
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