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Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg

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Понеділок 07 березня 2022 16:32
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg Фото: Німеччина і Нідерланди висловилися проти вступу України в ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кілька країн Європейського Союзу виступили проти того, щоб надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Зокрема, проти такої ініціативи виступили Німеччина і Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відомо, що цього тижня у Франції відбудеться саміт, на якому країни-учасники Євросоюзу обговорять запит України. Влада Нідерландів і Німеччини закликала виконавчий орган ЄС висловити свою думку про готовність України до процесу членства, перш ніж приймати політичне рішення.

За словами дипломатів, країни, які виступили проти, хочуть зосередитися на наданні практичної підтримки Україні, щоб припинити війну.

Проте держави, які підтримують Україну, наполягають на наданні нашій країні статус кандидата. Зазначається, що цей крок має продемонструвати символічну підтримку Європи, навіть якщо сам процес членства залишається довгим і складним.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський обговорив з главою Євроради Шарлем Мішелем членство України в ЄС.

Пізніше Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу обговорять заявку України на вступ до ЄС найближчими днями.

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