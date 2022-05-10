"Вони вже обговорюють терміни". Кулеба відповів Макрону щодо вступу в ЄС

Зокрема, він відповів на прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

"Три місяці тому у цієї країни навіть не було перспективи членства. Зараз вони вже обговорюють, скільки часу це займе", - зазначив Кулеба.

За його словами, для України важливо отримати статус кандидата в червні.

"Після цього ми сядемо з вами і вирішимо інші питання. Як, коли і так далі", - додав міністр.