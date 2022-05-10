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"Вони вже обговорюють терміни". Кулеба відповів Макрону щодо вступу в ЄС

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Ще кілька місяців тому у України не було реальної перспективи членства в Євросоюзі. А тепер європейські лідери обговорюють терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Financial Times.

Зокрема, він відповів на прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

"Три місяці тому у цієї країни навіть не було перспективи членства. Зараз вони вже обговорюють, скільки часу це займе", - зазначив Кулеба.

За його словами, для України важливо отримати статус кандидата в червні.

"Після цього ми сядемо з вами і вирішимо інші питання. Як, коли і так далі", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Макрон запропонував створити нове "європейське політичне співтовариство" і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

Дмитро Кулеба вважає, що якщо в червні Європа не дасть статус кандидата на вступ до ЄС, то це буде обман України.

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Дмитро КулебаЕммануель МакронВступ в ЄС