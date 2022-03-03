Рада директорів OneWeb призупиняє всі запуски з Байконуру
Рада директорів британської компанії OneWeb прийняла рішення про зупинення запусків ракет із космодрому Байконур. Найближчий запуск очікувався 5 березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OneWeb.
5 березня очікувався запуск російської ракети-носія "Союз-2" з британським супутником зв’язку.
Тим часом у Росії погрожують нібито не повернути компанії гроші у разі скасування операції.
"Контракт сплачено повною мірою, ми гроші за нього отримали. Через форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок агресивної політики Заходу та санкцій, що застосовувалися щодо Росії, ці гроші залишаться в Росії", - заявив гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США можуть ввести санкції всіх держкомпаній Росії, включаючи "Газпром".
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