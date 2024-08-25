Зеленский: такой мощной ПВО, как возле дач Путина, в обычных городах России нет
Украина знает, где находится российская противовоздушная оборона. Такой мощной ПВО, как возле дач российского диктатора Владимира Путина, нет в обычных городах РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью индийским СМИ.
Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродрому и энергетике.
"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы знаем, мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать ощущать эту войну".
Операция ВСУ в Курской области
В течение трех недель в Курской области украинские силы проводят наступательную операцию. ВСУ удалось продвинуться на десятки километров вглубь России и взять под контроль ряд населенных пунктов. В частности, Украина контролирует город Суджа, где находится станция, через которую России поставляет газ в Европу.
Украина создала в Курской области военную комендатуру и готовит коридор для эвакуации гражданских.
Как пояснил президент Владимир Зеленский, одной из целей Курской операции было пополнение обменного фонда. Также Украина приняла превентивные меры и предотвратила наступление россиян на Сумскую область.
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