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Зеленский: такой мощной ПВО, как возле дач Путина, в обычных городах России нет

Киев, Воскресенье 25 августа 2024 14:59
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Зеленский: такой мощной ПВО, как возле дач Путина, в обычных городах России нет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина знает, где находится российская противовоздушная оборона. Такой мощной ПВО, как возле дач российского диктатора Владимира Путина, нет в обычных городах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью индийским СМИ.

Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродрому и энергетике.

"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы знаем, мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать ощущать эту войну".

Операция ВСУ в Курской области

В течение трех недель в Курской области украинские силы проводят наступательную операцию. ВСУ удалось продвинуться на десятки километров вглубь России и взять под контроль ряд населенных пунктов. В частности, Украина контролирует город Суджа, где находится станция, через которую России поставляет газ в Европу.

Украина создала в Курской области военную комендатуру и готовит коридор для эвакуации гражданских.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, одной из целей Курской операции было пополнение обменного фонда. Также Украина приняла превентивные меры и предотвратила наступление россиян на Сумскую область.

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