Омелян анонсував відновлення сполучення Київ-Ужгород найближчим часом

Найближчим часом очікується відновлення сполучення аеропорту "Ужгород" з Києвом

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в ближайшее время ожидается возобновление сообщения аэропорта "Ужгород" с городом Киевом. Об этом на сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Нас в ближайшее время ожидает восстановления сообщения аэропорта "Ужгород" с городом Киевом. А также продвигается вопрос об аэропорт между Днепром и Запорожьем", - рассказал он.

Министр отметил, что для Украины очень важно иметь собственные авиакомпании.

"В чем заключается секрет успеха развития отрасли? Авиация это выгодно, это интересно, на ней можно зарабатывать. Благодаря нам, авиация стала обычным видом транспорта, который конкурирует с другими видами транспорта. Для Украины очень важно иметь собственные авиакомпании", - резюмировал Омелян.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу в 2018 году. Директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук получил сертификат соответствия нормам ЕС Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поставил задачу запустить первый рейс из Ужгорода в Киев уже в 2018 году.