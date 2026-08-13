ЦИК обратился к украинцам из-за "выборов" России на территориях Украины

ЦИК призвал украинцев на оккупированных территориях не участвовать в так называемых "выборах". Попытки РФ провести голосование абсолютно нелегитимны, а их результаты не будут иметь никакой юридической силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии.

Детали решения ЦИК

Как отмечают в ЦИК, Россия продолжает системно использовать избирательные процедуры для попытки легитимировать оккупацию украинских земель.

Несмотря на все осуждения международного сообщества Москва пытается принудительно интегрировать захваченные территории в свое политическое и правовое пространство.

Российская сторона запланировала проведение так называемого "голосования" с 18 по 20 сентября 2026 года.

"Все попытки организации подготовки и проведения российской федерацией этих "выборов" нелегитимны, а результаты такого голосования и все документы... юридически ничтожны и не создают никаких правовых последствий", - подчеркнули в украинском ведомстве.

Комиссия одобрила официальное заявление с призывом к международному сообществу:

не признавать результаты псевдовыборов и полномочия "избранных" депутатов;

и полномочия "избранных" депутатов; воздержаться от участия в наблюдении за этим процессом;

за этим процессом; усилить персональные санкции против должностных лиц и граждан РФ, причастных к организации голосования.

Ответственность за участие в псевдовыборах

Центральная избирательная комиссия призвала находящихся в оккупации украинцев не участвовать ни в каких мероприятиях по организации или проведению этих действий - от работы в избирательных комиссиях до агитации.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за пособничество государству-агрессору.

Кроме того, ЦИК уже обратился в СБУ, ДБР, Офис Генерального прокурора и СНБО:

для расследования фактов организации голосования и привлечения виновных к ответственности (в частности, через Специальный трибунал);

для проработки новых санкционных списков.

Что известно о попытках "выборов"

В июне 2026 года российский ЦИК принял решение о проведении так называемого избирательного процесса на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Для этого оккупанты незаконно создали 11 одномандатных избирательных округов.

На территориях четырех частично захваченных областей материковой Украины россияне планируют провести подобные "выборы" впервые.