Омбудсмен заявила про порушення прав політв'язня Шумкова

Фото: Олександр Шумков (gulaypole.in.ua)

Шумкову не надають необхідну медичну допомогу

Співробітники російського лікувального закладу відмовляються надавати необхідну медичну допомогу українському політв'язню Олександру Шумкову, чим порушують його права. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

За словами омбудсмена, у Шумкова значно погіршився стан здоров'я, тому його перевели до лікувального закладу в Тверській області. Однак працівники закладу відмовляються надавати політв'язню необхідну медичну допомогу.

"Його турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини та судоми. Співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу. Більше того, дають пігулки та ін'єкції, не пояснюючи їх дію на організм Шумкова. Крім того, шприци для ін'єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання", - розповіла вона.

Денісова зазначила, що в невідкладному порядку звернеться до уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової щодо термінового вжиття заходів для відновлення прав Шумкова. Зокрема, омбудсмен вимагає посприяти проведенню повного медобстеження Шумкова та надати йому відповідну кваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського політв'язня Шумкова вивезли до лікарні після того, як він оголосив голодування. Українського політв'язня вивезли до лікарні у російському місті Торжок.

Як писало РБК-Україна, 14 жовтня український політв'язень Шумков оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з використанням українських політв'язнів на переговорах в мінському та нормандському форматах.