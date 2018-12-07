Україна не відмовиться від права проходити через Керченську протоку
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака в ефірі телеканалу "Прямий".
"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і в попередній раз. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав він.
За його словами, Україна не може собі дозволити відмовитися від проходження військових кораблів у Керченській протоці. Так як це буде означати, що РФ повністю окупувала Азовське море.
"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж проходи з виконанням всіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Керченській протоці знаходиться близько 170 судів, які очікують дозволу на прохід.