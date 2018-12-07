ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Полторак заявив, що кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку

Новини » Політика    07.12.2018 - 02:11
Полторак заявив, що кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку
Фото: Степан Полторак (з відкритих джерел)

Україна не відмовиться від права проходити через Керченську протоку

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і в попередній раз. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав він.

За його словами, Україна не може собі дозволити відмовитися від проходження військових кораблів у Керченській протоці. Так як це буде означати, що РФ повністю окупувала Азовське море.

"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж проходи з виконанням всіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Керченській протоці знаходиться близько 170 судів, які очікують дозволу на прохід.

Клімкін обговорив з главою МЗС Італії посилення санкцій проти Росії Інцидент в Керченській протоці може перерости в повномасштабний конфлікт, - МЗС Білорусі
Новини України ПолторакКерченский моствмс Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся