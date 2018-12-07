Фото: Степан Полторак (з відкритих джерел)

Україна не відмовиться від права проходити через Керченську протоку

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і в попередній раз. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав він.

За його словами, Україна не може собі дозволити відмовитися від проходження військових кораблів у Керченській протоці. Так як це буде означати, що РФ повністю окупувала Азовське море.

"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж проходи з виконанням всіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Керченській протоці знаходиться близько 170 судів, які очікують дозволу на прохід.