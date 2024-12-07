Омбудсмен о возвращении пленных: надеюсь, к новому году будут положительные новости

К новому году могут быть положительные новости о возвращении украинцев из российского плена. Однако не исключается, что РФ может сорвать договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"О вопросе возвращения военнопленных основной посредник - Объединенные Арабские Эмираты. Есть коммуникация, я очень надеюсь, что к новому году у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", - сказал омбудсмен.

Лубинец заявил об отказе России сотрудничать по возвращению украинских детей. По его словам, каждое возвращение ребенка - это отдельная операция, иногда многоэтапная и длительная.

"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать", - подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн детей. Все они находятся под угрозой депортации.