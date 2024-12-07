Омбудсмен про повернення полонених: сподіваюсь, до нового року будуть позитивні новини
До нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з російського полону. Проте не виключається, що РФ може зірвати домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.
"Щодо питання повернення військовополонених основний посередник - Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ", - сказав омбудсмен.
Лубінець заявив про відмову Росії співпрацювати щодо повернення українських дітей. За його словами, кожне повернення дитини - це окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала.
"Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати", - наголосив він.
Омбудсмен зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей. Всі вони під загрозою депортації.
Обміни полоненими
Від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.
Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 українських військових.
Раніше Україна заявила, що готова до обміну за формулою "всіх на всіх". Росія ігнорує ініціативу.
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