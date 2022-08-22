Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ через можливе судилище в Маріуполі

Україна просить ООН та МКЧХ фіксувати судилище над полоненими військовими у Маріуполі, якщо росіяни вирішать вчинити черговий воєнний злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця під час телемарафону .

"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - заявив Лубінець

Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.