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Зеленський попередив РФ: ніяких переговорів, якщо судилище в Маріуполі відбудеться

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Понеділок 22 серпня 2022 01:15
Зеленський попередив РФ: ніяких переговорів, якщо судилище в Маріуполі відбудеться Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Нині у ЗМІ з'являється все більше інформації про те, що росіяни хочуть влаштувати в окупованому Маріуполі судилище над українськими воїнами, які потрапили у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що, хоч би які плани не були у ворога, реакція України буде абсолютно зрозумілою.

"Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання. Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що РФ "сама себе відріже від переговорів". Він підкреслив, що "не буде більше розмов, наша держава все сказала".

Нагадаємо, росіяни хочуть провести самосуд над українськими військовополоненими в Маріуполі 24 серпня, на День незалежності України.

Окупанти вже розташували тюремні клітки на сцені Маріупольської філармонії.

До цього Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресор заборонила його діяльність на своїй території.

Раніше ми писали, що Росія вивезла полонених командирів "Азова" з окупованого Донбасу до Москви, їх тримають у слідчому ізоляторі "Лефортово".

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Володимир Зеленський Маріуполь Війна Росії проти України
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