Омбудсмен обратился к ООН и МККК из-за возможного судилища в Мариуполе

Украина просит ООН и МККК фиксировать судилище над пленными военными в Мариуполе, если россияне решат совершить очередное военное преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время телемарафона.
"Мы в очередной раз обращаемся для фиксации нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация происходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - заявил Лубинец
Омбудсмен также к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получил.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил РФ о невозможности дальнейших переговоров, если судилище в Мариуполе состоится.
Украинская разведка предупредила, что российские оккупанты могут наносить ракетный удар по помещению Мариупольской камерной филармонии, где планируют устроить самосуд над пленными военными.
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