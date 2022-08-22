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Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ через можливе судилище в Маріуполі

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 20:05
Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ через можливе судилище в Маріуполі Фото: Дмитро Лубінець, омбудсмен України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна просить ООН та МКЧХ фіксувати судилище над полоненими військовими у Маріуполі, якщо росіяни вирішать вчинити черговий воєнний злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця під час телемарафону.

"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - заявив Лубінець

Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попередив РФ про неможливість подальших переговорів, якщо судилище в Маріуполі відбудеться.

Українська розвідка попередила, що російські окупанти можуть завдавати ракетний удар по приміщенню Маріупольської камерної філармонії, де планують влаштувати самосуд над полоненими військовими.

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