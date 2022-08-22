Омбудсмен обратился к ООН и МККК из-за возможного судилища в Мариуполе

Украина просит ООН и МККК фиксировать судилище над пленными военными в Мариуполе, если россияне решат совершить очередное военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время телемарафона .

"Мы в очередной раз обращаемся для фиксации нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация происходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - заявил Лубинец

Омбудсмен также к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получил.