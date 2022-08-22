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Омбудсмен обратился к ООН и МККК из-за возможного судилища в Мариуполе

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Украина, Понедельник 22 августа 2022 20:05
Омбудсмен обратился к ООН и МККК из-за возможного судилища в Мариуполе Фото: Дмитро Лубінець, омбудсмен Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина просит ООН и МККК фиксировать судилище над пленными военными в Мариуполе, если россияне решат совершить очередное военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время телемарафона.

"Мы в очередной раз обращаемся для фиксации нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация происходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - заявил Лубинец

Омбудсмен также к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получил.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил РФ о невозможности дальнейших переговоров, если судилище в Мариуполе состоится.

Украинская разведка предупредила, что российские оккупанты могут наносить ракетный удар по помещению Мариупольской камерной филармонии, где планируют устроить самосуд над пленными военными.

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