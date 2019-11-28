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Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України

Новини » Політика     28.11.2019 - 18:54
Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України
Фото: зустріч Денісової та Шабатової (facebook.com/denisovaombudsman)

Українці можуть звертатись до Омбудсмана Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова домовилась з чеським омбудсменом Анною Шабатовою, що трудові мігранти з України, зможуть звертатись до неї щодо питань порушення їх прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової в Facebook.

Зазначається, що громадяни України з-поміж трудових мігрантів, можуть звертатись до Омбудсмана Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав.

"Повідомила про занепокоєння, викликане інформацією про порушення прав наших громадян з боку недобросовісних працедавців і посередників, факти порушення щодо українців трудового права, негідних умов проживання", - написала Денісова.

Також додала, що детальну інформацію для трудових мігрантів з України за якими координатами можна звертатись буде розміщено на сайті Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також в генконсульствах Чехії в Києві та Львові.

Зазначимо, що Денісова здійснила робочий візит до Чеської Республіки та зустрілася з чеським омбудсменом Анною Шабатовою.

Нагадаємо, у Польщі станом на сьогоднішній день працюють майже 900 тис. українців. Заступник директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський заявив, що в польській економіці вже більше 1 мільйона ефективно зайнятих іммігрантів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я Польщі розробило законопроект, який спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України.

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